Beijing nimmt Trump »zur Kenntnis«

Beijing. Die chinesische Regierung hat Erläuterungen der US-Regierung zur Verschiebung der China-Reise von US-Präsident Donald Trump nach Angaben eines Sprechers »zur Kenntnis« genommen. Die USA hätten »falsche Medienberichte« über die Gründe für die Verschiebung öffentlich richtiggestellt und erklärt, »dass der Besuch nichts mit der Frage der freien Schiffahrt in der Straße von Hormus zu tun hat«, sagte Außenministeriumssprecher Lin Jian am Dienstag. Zuvor hatte Trump gesagt, seine Reise hänge davon ab, ob China die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus sichere. (AFP/jW)