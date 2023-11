Automobilindustrie: China drängt auf den russischen Markt

Chinatopix Via AP

Beijing. China hat sich von Russland offenbar Unterstützung bei der Produktion, dem Verkauf und der Geschäftstätigkeit für chinesische Automobilunternehmen auf dem russischen Markt erbeten. Wie chinesische Staatsmedien am Freitag den chinesischen Botschafter in Russland, Zhang Hanhui, zitierten, will China die chinesische und russische Zusammenarbeit in der Lieferkette innerhalb der Automobilindustrie fördern. China sei auch bereit, die Angebotsvorteile der chinesischen Automobilindustrie weiterhin voll auszuspielen und Modelle zu entwickeln, die den Bedürfnissen des russischen Marktes entsprechen. (Reuters/jW)