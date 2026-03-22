Einblicke in den Sozialismus

Arrush Chopra/NurPhoto/IMAGO Baut selbst mit am Sozialismus auf Kuba: Preisträgerin Aleida Guevara

Verpassen Sie nicht diese Chance: Wenn im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz der Rosa-Luxemburg-Preis an die Kubanerin Aleida Guevara verliehen wird, ist es eine einmalige Gelegenheit, die Ärztin und Internationalistin live zu sehen. Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie herzlich für den 11. April zur Preisverleihung einladen. Guevara wird von der Tageszeitung junge Welt und von Melodie & Rhythmus für ihr praktisches Wirken zur Verteidigung der Werte der kubanischen Revolution und stellvertretend für das widerständige kubanische Volk ausgezeichnet.

Angesichts der dramatischen Lage auf Kuba infolge der Blockade und der verbrecherischen US-Politik veranstalten wir vor der Preisverleihung eine Solidaritätskonferenz. Neben Aleida Guevara erwarten wir aus Kuba die Journalisten Liz Oliva Fernández (Belly of the Beast) und Enrique Ubieta (Direktor der Zeitschrift Revolución y Cultura). Wenn Sie also Vertreter des Sozialismus hören und sehen wollen, ist dies ein weiterer Grund für Ihre Teilnahme. Mit Journalist Ignacio Ramonet aus Spanien, Fanny Michaela Reisin (Initiatorin und Mitgründerin des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«), Franco Cavalli (Vizevorsitzender der Solidaritätsorganisation Medicuba, Schweiz) und dem chilenischen Sänger und Künstler Nicolas Miquea erwarten Sie weitere spannende Gäste. Aus Venezuela meldet sich die Journalistin Julieta Daza mit einem Beitrag zu Wort.

Mit der Veranstaltung wollen wir außerdem ein starkes und kraftvolles Signal der Solidarität aussenden. Weitere Informationen zum Preis und zur Veranstaltung finden Sie im beiliegenden Flyer oder unter jungewelt.de/rosa-luxemburg-preis. Die Möglichkeiten, wie Sie an Ihr Ticket kommen, finden Sie dort ebenfalls.