Ermittlungen nach Angriff auf Rocker

Bremen. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen zwei Beschuldigte, denen vorgeworfen wird, im April 2024 an einem Angriff von rund 15 bis 20 vermummten Personen auf vier Mitglieder eines als nach rechts offen geltenden Rockerklubs aus Sachsen-Anhalt beteiligt gewesen zu sein. Die beiden mutmaßlichen »Linksextremisten« sollen sich laut Behörde der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben, indem sie den Standort der Klubmitglieder an die unbekannten Angreifer übermittelten, wie das Lokalmagazin »Buten un binnen« von Radio Bremen bereits am Dienstag berichtete. Dem NDR zufolge sei der entscheidende Hinweis von einem im Januar enttarnten Spitzel des Inlandsgeheimdienstes in der »Interventionistischen Linken« gekommen. (jW)