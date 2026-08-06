Bündnis fordert gemeinnützige Bahn

Berlin. Das Bündnis »Bahn für alle« hat die Trassenpreise für die Schienennutzung kritisiert und die Forderung nach Gemeinnützigkeit der Deutschen Bahn (DB) bekräftigt. »Nur weil die DB nicht gemeinnützig ist, muss sie bei den Trassenpreisen eine Kapitalrendite verlangen«, erklärte Bündnissprecher Carl Waßmuth am Mittwoch. Das mache die Bahn »absurd teuer, mit weitreichenden Auswirkungen für den Nah- und Güterverkehr«.

Eine Verkehrsministersonderkonferenz am Donnerstag soll sich insbesondere mit den Trassenpreisen befassen. Die Bahn-Unternehmen zahlen sie an die Bahn-Töchter DB Infra-GO und DB Regionetz Infrastruktur für die Nutzung der Schienen. (AFP/jW)