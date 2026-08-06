Leipzig: Drohne mit Sprengstoff entschärft

Leipzig. Die Polizei hat am Mittwoch am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft. Die Generalstaatsanwaltschaft und das »Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum« (PTAZ) haben die Ermittlungen übernommen. Sie schließen eine politische Motivation nicht aus.

Laut Polizei sei die Drohne in der Nähe eines ukrainischen Transportflugzeugs gefunden worden. Der Flugverkehr war in der Nacht kurzzeitig eingestellt worden. Es bestehe aber keine Gefahr für Leib oder Leben, der Flugverkehr für Passagiere sei nicht beeinträchtigt, hieß es. Der ukrainische Botschafter in der BRD, Oleksii Makejew, machte umgehend Moskau für die Drohne verantwortlich. (dpa/jW)