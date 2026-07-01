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Schwimmbadbesuche sind teurer geworden

Berlin. Schwimmbadbesuche haben sich in Deutschland überdurchschnittlich verteuert. Im Juni kostete der Eintritt 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie ‌das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Verbraucherpreise ‌insgesamt stiegen in diesem Zeitraum nur um 2,3 Prozent. Die Ausrüstung für den Besuch eines ‌Freibades oder eines Hallenbades ist hingegen teils günstiger geworden. Sonnenschirme etwa waren um 0,7 Prozent günstiger zu haben als im Juni 2025. Sport- oder Badebekleidung für Frauen kostete 1,1 Prozent weniger, die für ‌Männer 1,7 Prozent weniger. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 22.07.2026, Seite 4, Inland
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