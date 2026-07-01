Viele Betriebe des Bundes ohne Tarifvertrag

Berlin. Nur 16 von 57 Unternehmen des Bundes sind nach Regierungsangaben unmittelbar an eigene Tarifverträge gebunden. In der Mehrzahl der Bundesbetriebe gelten Bedingungen, die an tarifvertragliche Regelungen angelehnt sind. Bei elf Unternehmen des Bundes ist aber auch dies nicht der Fall. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Pascal Meiser hervor. Er wirft der Regierung Scheinheiligkeit vor, weil sie selbst dem offiziellen Ziel einer höheren Tarifbindung nicht gerecht werde. Die Zahlen hätten sich seit einer ähnlichen Anfrage 2023 auch kaum verändert, kritisierte Meiser. (dpa/jW)