Autoexporte aus BRD nach China eingebrochen

Wiesbaden. Der Export von Autos und Autoteilen nach China ist von Januar bis Mai um 26,1 Prozent zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, wurden in diesen Monaten Waren im Wert von 4,7 Milliarden Euro in die Volksrepublik ausgeführt. Im Jahr 2025 war es noch ein Volumen von insgesamt 13,6 Milliarden Euro gewesen. Wichtigste Exportkategorie waren im Jahresverlauf nun Maschinen. Diese wurden mit einem Wert von insgesamt 5,8 Milliarden Euro gehandelt, im Vorjahreszeitraum waren es noch 17,5 Prozent mehr. (AFP/jW)