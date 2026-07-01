Samsung übernimmt Polypeptide Group AG

Incheon/Baar. Der südkoreanische Pharmakonzern Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den Schweizer Pharmaziehersteller Polypeptide Group AG für umgerechnet rund 1,57 Milliarden Euro abgegeben. ‌Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, offeriert Samsung Biologics den Aktionären 44,31 Franken (rund 48 Euro) je Aktie in bar. Der Eigenkapitalwert von Polypeptide werde so auf 1,46 Milliarden Franken beziffert. Den zeitgleich veröffentlichten Halbjahreszahlen zufolge steigerte diese AG ihren Umsatz im Jahresvergleich um 41,6 Prozent auf umgerechnet 236,6 Millionen Euro. (Reuters/jW)