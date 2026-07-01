EU: Halbe Milliarde Euro Strafe für Aliexpress

Brüssel. Die EU-Kommission hat eine Strafe in Höhe von 550 Millionen Euro gegen die chinesische Onlinehandelsplattform Aliexpress verhängt. Wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte, habe Aliexpress es versäumt, »wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko der Verbreitung verbotener Produkte zu verringern«. Das Unternehmen stelle nicht genügend Personal zur Überprüfung von Produkten und bewerbe »illegale Produkte«. Sanktionen gegen Händler solcher Waren seien zudem »nicht angemessen umgesetzt« worden. Das Unternehmen solle bis zum 20. Oktober einen Maßnahmenplan vorlegen, hieß es. (AFP/jW)