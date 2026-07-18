1906, 20. Juli: Als erstes europäisches Land führt Finnland das aktive und passive Frauenwahlrecht ein. Weltweit wird das aktive Frauenwahlrecht zum ersten Mal 1893 auf den Cookinseln und in Neuseeland eingeführt.

1946, 22. Juli: In New York unterzeichnen 61 Staaten die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darin wird die Zielstellung formuliert, den Gesundheitszustand der Menschen aller Völker zu heben. Gesundheit wird als Zustand vollständigen körperlichen und geistigen Wohlbefindens und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit definiert. Nachdem genügend Staaten die Verfassung ratifiziert haben, wird die WHO am 7. April 1948 offiziell gegründet.

1946, 22. Juli: Die zionistische Untergrundorganisation Irgun verübt einen Bombenanschlag auf das King David Hotel in Jerusalem, in dem sich damals die britische Mandatsregierung und Teile des Generalstabs der britischen Armee befanden. Die genaue Zahl der Todesopfer ist umstritten, es sterben jedoch mindestens 91 Menschen.

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1946, 26. Juli: In Österreich wird das erste Verstaatlichungsgesetz erlassen. Es betrifft das Bankwesen, die Eisen- und die Stahlindustrie. Der Credit­anstalt-Bankverein, die Länderbank und das Österreichische Credit-Institut, die Chemie- und Erdölindustrie sowie die Werften gehen in den Besitz der Zweiten Republik über.

1956, 26. Juli: Während einer Massenveranstaltung erklärt der ägyptische Staatschef Gamal Abdel Nasser die Verstaatlichung des Suezkanals, der sich im Besitz eines internationalen Konsortiums befindet. Nasser reagiert mit der Maßnahme auf das Verhalten der USA, die trotz vorheriger Zusage eine Finanzierungshilfe für den Bau des Assuanstaudamms zurückzogen.

1976, 20. Juli: Der US-amerikanischen Raumsonde »Viking 1« gelingt die erste weiche Landung auf dem Planeten Mars. »Viking 1« und die Schwestersonde »Viking 2«, die im September landet, liefern Fotoaufnahmen ihrer unmittelbaren Umgebung auf dem »roten Planeten«. Zudem sind sie mit einem Experimentierpaket ausgestattet, mit dessen Hilfe unter anderem chemische Analysen von Boden und Gestein ermöglicht werden. Die Kosten der Mission belaufen sich auf rund eine Milliarde US-Dollar.

1976, 23. Juli: Infolge der ersten freien Parlamentswahl nach der Nelkenrevolution wird Mário Soares zum Ministerpräsidenten Portugals ernannt. Der Generalsekretär der sozialdemokratischen Partei, die bei den Wahlen 35 Prozent erhalten hatte, regiert bis 1978 und ein zweites Mal von 1983 bis 1985. Von 1986 bis 1996 ist er Präsident der Republik.