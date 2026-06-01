Ebola breitet sich rasant aus

Kinshasa/Bunia. Gut einen Monat nach Beginn des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Fälle auf mehr als 1.000 gestiegen. Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa sind in drei Provinzen des Landes insgesamt 254 Menschen gestorben. Die Todesfallquote betrage derzeit rund 25 Prozent. Seit der Bekanntgabe des Ausbruchs im Mai waren zudem im Nachbarland Uganda 19 Menschen an Ebola erkrankt. Gegen den Erreger vom Typ Bundibugyo gibt es bislang weder einen Impfstoff noch eine Therapie. (AFP/jW)