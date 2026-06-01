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Früherer Fed-Chef Greenspan verstorben

New York. Der frühere Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. NBC News berichtete am Montag unter Berufung auf dessen Ehefrau, der Tod stehe im Zusammenhang mit seiner Erkrankung an Parkinson. Greenspan hatte von August 1987 bis Januar 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt und ihr seinen ganz ‌eigenen Stempel aufgedrückt. Kritiker warfen dem gebürtigen New Yorker vor, mit seiner geldpolitischen Linie dem Entstehen einer Reihe von Vermögenspreisblasen Vorschub geleistet zu haben, die schließlich in der Weltfinanzkrise 2008 mündeten. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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