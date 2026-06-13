Teheran. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe. »Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss«, schrieb Araghtschi am Freitag auf der Plattform X. »Bis zur endgültigen Fertigstellung sollten sich die Medien mit Spekulationen über ihren Inhalt zurückhalten«, fügte er hinzu. Einzelheiten würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump Fortschritte in den Verhandlungen mit dem Iran über ein Kriegsende verkündet. Wahrscheinlich werde es eine Unterzeichnung geben, »vielleicht in Europa«, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus vor Reportern. (dpa/jW)