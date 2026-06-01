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Minijob-Abschaffung: »Gefährlicher Irrweg«
Berlin. Der Handelsverband HDE ist strikt gegen die Abschaffung von Minijobs. Das sei ein gefährlicher Irrweg, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. »Das vernichtet Hunderttausende Jobs im Einzelhandel.« Am Sonnabend waren Details aus Vorschlägen der Rentenkommission durchgesickert. (Reuters/jW)
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