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Minijob-Abschaffung: »Gefährlicher Irrweg«

Berlin. Der Handelsverband HDE ist strikt gegen die Abschaffung von Minijobs. Das sei ein gefährlicher Irrweg, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. »Das vernichtet Hunderttausende Jobs im ‌Einzelhandel.« Am Sonnabend waren Details ‌aus Vorschlägen ‌der Rentenkommission durchgesickert. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 22.06.2026, Seite 4, Inland
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