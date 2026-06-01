Polizei erschießt Mann in Krefeld

Krefeld. Bei einem Polizeieinsatz in Krefeld hat ein Beamter einen Mann erschossen. Die Polizei war am Sonnabend abend wegen eines Falls von Körperverletzung im Stadtteil Uerdingen gerufen worden, wie die Staatsanwaltschaft Krefeld mitteilten. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann sie mit einem Messer angegriffen, erklärten die Behörden. Ein Polizist eröffnete das Feuer und verletzte den 41jährigen Krefelder schwer. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. (dpa/jW)