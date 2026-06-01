Söder fordert Bürgergeld-Kürzung

Berlin. CSU-Chef Markus Söder fordert eine Kürzung der Regelsätze beim Bürgergeld. »Es muss bis auf das absolut verfassungsrechtliche Minimum reduziert werden«, sagte der bayerische Ministerpräsident zu Bild am Sonntag. Die generellen Regelsätze müssten verringert werden. »Wenn Sie mal zusammennehmen, was jemand mit Kindern, mit Zuschuss, mit Wohnungen und Regelsätzen bekommen kann, dann ist das nach wie vor ein sehr, sehr hoher Beitrag, der auf wenig Verständnis in der Bevölkerung stößt.« (dpa/jW)