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In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser! Die nächste Ausgabe der jungen Welt erscheint am Dienstag, 2.6. An diesem Wochenende befindet sich das jW-Team zur Klausur im Brandenburgischen.

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Erschienen am 29.05.2026, Aktion
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

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