Siemens Energy investiert in Österreich

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Wien. Der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy baut seine Präsenz in Österreich mit einer Investition von ‌155 Millionen Euro aus. Das ‌Geld fließe in die Standorte in Linz und Weiz, teilte ‌das Wirtschaftsministerium in Wien am ​Montag mit. Durch die Projekte sollen bis zu 180 ‌neue Arbeitsplätze entstehen. In Linz ‌baut das ‌Unternehmen für 60 Millionen Euro ein neues Servicewerk für ‌Leistungstransformatoren. In Weiz in der Steiermark fließen 95 Millionen Euro in die Erweiterung der Transformatorenproduktion. (Reuters/jW)

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