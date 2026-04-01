Staatsgewalt

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Im Prozess gegen Daniela Klette (Mitte) hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit dem Plädoyer vor dem Landgericht Verden begonnen. Das ehemalige Mitglied der 1998 aufgelösten RAF war 2024 in Berlin festgenommen worden.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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