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27.04.2026
- → Feuilleton
Glimpf unser
Heiliger Glimpf komme
Bring Nied und Klitz
Statt Garst und Scheuß
Mit Schorn schmück wieder unsere Häuser
Lass Him und Brom
In Pitsch und Klitsch gedeihen
Und Fuchsteufel und Mucksmaus
Vor Sternhagel fliehen
Dem Zwerch sei Boll
Vor Runz und Rümpf
Amen
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