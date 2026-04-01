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Aus: Ausgabe vom 24.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ozempic-Pille für Jüngere

Bagsværd. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will die Zulassung von Diabetes- und Abnehmpräparaten auch für Kinder und Jugendliche beantragen. Die Unterlagen für die Erweiterung der Ozempic-Tablette und beim Medikament Rybelsus bei Diabetes Typ 2 sollen in den USA und der EU eingereicht werden, teilte das Unternehmen mit. (dpa/jW)

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