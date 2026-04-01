Social-Media-Verbot für Kinder in Türkei

Ankara. Das türkische Parlament hat für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige unter 15 Jahren gestimmt. Nach dem am Mittwoch verabschiedeten Gesetz wird es unter 15jährigen verboten sein, Konten in Onlinediensten anzulegen, während die Plattformen verpflichtet werden, Systeme zur Verifizierung des Alters ihrer Nutzer einzuführen, wie der Sender N-TV berichtete. Präsident Recep Tayyip Erdoğan muss das von seiner Partei eingebrachte Gesetz noch unterzeichnen, was als sicher gilt. (AFP/jW)