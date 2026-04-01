Maut für Straße von Malakka erwogen

Jakarta. Indonesien könnte eine Maut für Schiffe erheben, die die Straße von Malakka passieren. Diesen Vorschlag unterbreitete der Finanzminister des Landes, Purbaya Yudhi Sadewa, am Mittwoch während eines Symposiums in der Hauptstadt. »Wenn wir die Einnahmen zwischen Indonesien, Malaysia und Singapur aufteilen, könnte das ein beträchtlicher Betrag sein«, sagte er laut der italienischen Nachrichtenseite Nova News. Die 900 Kilometer lange Meerenge zwischen der Malaiischen Halbinsel und der indonesischen Insel Sumatra ist die meistbefahrene Wasserstraße für internationalen Handel. Anrainer ist zudem Thailand. Die Straße von Malakka ist der kürzeste Seeweg von Ostasien in den Nahen Osten und nach Europa. (jW)