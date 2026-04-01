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Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Arca will Munitionsfabrik in Estland bauen

Tallinn. Der türkische Rüstungskonzern Arca will in Estland ein neues Werk zur Herstellung von Artilleriegeschossen und anderer Munition bauen. Darüber sei eine Vereinbarung getroffen worden, so das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn. Demnach will die estnische Tochterfirma des Munitionsherstellers 300 Millionen Euro in den Bau der Fabrik investieren. Die Produktion soll 2028 anlaufen. (dpa/jW)

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