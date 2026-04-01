Telekom und T-Mobile erwägen Rekordfusion

Bonn. Der Telekommunikationssektor könnte auf eine Rekordfusion zusteuern. Die Deutsche Telekom erwäge laut Insiderberichten vom Mittwoch eine Verschmelzung mit ihrer US-Tochter T-Mobile. Mit einem kombinierten Börsenwert von etwa 390 Milliarden Euro entstünde somit der weltgrößte Telekommunikationskonzern. Zur Diskussion stehe die Gründung einer Holding, die ein Übernahmeangebot für die Akten beider Unternehmen abgeben würde. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium. Zunächst hatte Bloomberg berichtet. An den Börsen brachen die Bewertungen beider Konzerne zunächst etwas ein. (Reuters/jW)