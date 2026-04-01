Aus: Ausgabe vom 23.04.2026, Seite 2 / Inland
Atomstaat
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Nachtschicht als Protestform: Das Aktionsbündnis »Kein Atommüll in Ahaus« hält Wache und mahnt ob des am Mittwoch erwarteten zweiten Castortransports
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