DVR Korea meldet Test von Streumunition
Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat eigenen Angaben zufolge bei ihren jüngsten Raketentests Streumunition eingesetzt. Die am Sonntag ausgeführten Teststarts hätten dazu gedient, »die Eigenschaften und die Sprengkraft der an der taktischen ballistischen Rakete angebrachten Streumunition- und Splitterminensprengköpfe zu testen«, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Staats- und Parteichef Kim Jong Un habe sich »sehr zufrieden mit den Testergebnissen« gezeigt. Laut KCNA wurde bei dem Manöver Sprengköpfe der Boden-Boden-Rakete vom Typ »Hwasongpho-11 Ra« getestet. (AFP/jW)
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