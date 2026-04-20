Esa Alexander/REUTERS Mit allen Wassern gewaschen: Jawochir Sindarow

Vom 29. März bis zum 15. April 2026 fand in Paphos (Zypern) das Kandidatenturnier zur Ermittlung des Herausforderers für den Kampf um die Schachweltmeisterschaft statt. Als Favorit wurde der Weltranglistenzweite und Herausforderer von 2018 Fabiano Caruana (USA) betrachtet. Der 33jährige US-Amerikaner kam gut aus den Startlöchern und führte nach drei Runden mit zweieinhalb Punkten gleichauf mit dem 20jährigen Usebeken Jawochir Sindarow das hochkarätige Achterfeld an. Doch ihre direkte Begegnung in Runde vier erwies sich als schicksalhaft und bereits entscheidend für den Turnierausgang. Sindarow rang seinen illustren Widersacher auf Basis exzellenter Vorbereitung bereits nach 36 Zügen nieder. Während Sindarow Flügel wuchsen, so dass er den ersten Durchgang nach fünf Siegen und zwei Remisen mit sagenhaften sechs Zählern abschloss, fand Caruana nicht mehr zu seiner anfänglichen Form zurück und musste sich letztlich mit 7,5 Zählern und Rang drei begnügen.

Sindarow kontrollierte in der zweiten Turnierhälfte das Geschehen, ohne unnötige Risiken einzugehen. Mit einer weiteren beeindruckenden Gewinnpartie in der Ragosin-Variante des Damengambits gegen Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) in der zehnten Runde kam er dem Gesamterfolg sehr nahe. Einzig der Niederländer Anish Giri konnte ihm einigermaßen folgen. Giri ließ sich von einer schmerzlichen Auftaktpleite nicht entmutigen und verbesserte sein Resultat sukzessive. In der 13. Runde kam es gegen Sindarow zur Entscheidung. Mit zwei Punkten Rückstand auf den Usbeken musste der 31jährige Niederländer als Weißer unbedingt gewinnen, um noch WM-Herausforderer werden zu können. Giri ließ in einem spannenden Turmendspiel nichts unversucht, doch er konnte die formidable Verteidigung Sindarows nicht brechen und musste sich nach 58 Zügen in die Punkteteilung fügen.

Der Usbeke ließ in der 14. Runde noch ein schnelles Unentschieden gegen den Chinesen Wei Yi folgen und eroberte die Siegespalme ungeschlagen mit zehn Punkten aus 14 Partien. Dieses Ergebnis entspricht prozentual exakt dem Resultat von 20 Punkten aus 28 Partien, welches der legendäre Michail Tal (Sowjetunion/Lettland) im Jahr 1959 bei allerdings doppelt so langer Distanz bei seinem kometenhaften Aufstieg zum Weltmeistertitel erreichte.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Jawochir Sindarow biegt mit 23.Tf7! auf die Siegerstraße ein

Sindarow hat damit das Recht erworben, den 19jährigen indischen Champion Dommaraju Gukesh herauszufordern. Während Guskesh nach seinem Titelgewinn gegen den Chinesen Ding Liren im Dezember 2024 kaum noch überzeugende Leistungen bot und in der Weltrangliste bis auf Platz 15 abrutschte, legte Sindarow einen faszinierenden Lauf hin und ließ das Schachuniversum schon mit dem Weltcupsieg in Goa im Herbst 2025 aufhorchen. Sein neuerlicher Triumph trägt ihn bis auf Platz fünf des Weltklassements. Damit rangiert er direkt hinter seinem Landsmann Nodirbek Abdusattorow, was den Aufstieg des Schachs in Usbekistan veranschaulicht.

Anish Giri gewann seine abschließende Partie mit Schwarz gegen den Deutschen Matthias Blübaum und sicherte sich mit 8,5 Zählern den zweiten Rang. Sein formidables Resultat hätte im Frauenturnier für den alleinigen Sieg gereicht. Blübaum enttäuschte mit sechs Punkten nicht, er blieb allerdings auch gänzlich ohne Gewinnpartie und teilte sich mit dem Inder Rameshbabu Praggnanandhaa die Plätze sechs und sieben. Auf dem vierten Rang landete mit sieben Punkten Wei Yi (China). Der Weltranglistendritte Hikaru Nakamura (USA) war bei seinem vermutlich letzten Angriff auf den WM-Titel vom Pech verfolgt. Nach einer Auftaktniederlage gegen Caruana musste er sich als Weißer in der fünften Runde auch Sindarow beugen. Er konsolidierte sich mit einem Gewinn gegen Caruana in der zweiten Hälfte, doch sein fünfter Platz mit 6,5 Punkten ist eine herbe Enttäuschung. Andrej Jesipenko, der mit 4,5 Punkten sieglos die rote Laterne tragen musste, wird das Turnier schnell vergessen wollen.

Dessen Ausgang illustriert, dass Schach immer jünger wird: Der am 8. Dezember 2005 geborene 20jährige Sindarow fordert nun den am 29. Mai 2006 auf die Welt gekommenen 19jährigen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh heraus. Ein WM-Match mit zwei derart jungen Antipoden hat es noch nie gegeben. Beide Spieler wären noch für die Junioren-WM U20 teilnahmeberechtigt.