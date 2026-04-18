Kreuzworträtsel
Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Picassos Stiere oder die Kunstgeschichte von hinten« von Irving Lavin, erschienen bei Wagenbach.
Das Buch »Juan & Juanita. Spanische Liebesgeschichten« von Marco Thomas Bosshard (Hg.), erschienen bei Wagenbach, haben gewonnen: Ute Albers aus Ahlhorn und Dieter Reger aus Nürnberg.
Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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