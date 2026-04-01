Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 2 / Feuilleton
Schnurr, schnurr
Ohne Kommentar
Umsorgte Straßenkatzen in Idlib: Denn jede Katze braucht einen unverwechselbaren Namen, einen ausgefallenen und würdevolleren Namen, wie sonst kann sie mit erhobenem Schwanz umherstreunen oder ihre Schnurrhaare spreizen?
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