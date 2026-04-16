US-Regierung will Urteile gegen Rechte aufheben

Washington. Die US-Regierung will die Urteile gegen mehrere Demonstranten aufheben lassen, die am 6. Januar 2021 ins Kapitol in Washington eingedrungen sind. Das US-Justizministerium habe sich an ein Bundesberufungsgericht gewandt, um die Strafen wegen aufrührerischer Verschwörung gegen führende Mitglieder der ultrarechten Gruppen »Oath Keepers« und »Proud Boys« fallen zu lassen, berichteten seit Dienstag (Ortszeit) mehrere US-Medien. Demnach geht es um zwölf Mitglieder der beiden Gruppen. Sollte das Gericht dem Antrag stattgeben, würden damit die letzten verbliebenen Urteile im Zusammenhang mit der Stürmung des Kapitols komplett aufgehoben werden. Trump hatte im vergangenen Jahr bereits 1.500 Eindringlinge begnadigt. (dpa/jW)