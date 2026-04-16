London schickt 120.000 Drohnen an die Ukraine

Berlin/London. Vor dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe hat Großbritannien dem Land 120.000 Drohnen für den Krieg gegen Russland zugesagt. Es sei das bislang größte britische Drohnenpaket, sagte Verteidigungsminister John Healey zum Auftakt des Treffens am Mittwoch in Berlin. Erwartet werde auch, dass Finanzministerin Rachel Reeves 752 Millionen Britische Pfund (etwa 865 Millionen Euro) aus einem Milliardenhilfskredit für die Ukraine freigeben werde, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Die militärischen Unterstützer der Ukraine trafen sich in Berlin auf Einladung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Neben dem SPD-Politiker und Healey nahmen unter anderem auch der ukrainische Verteidigungsminister Michailo Fedorow sowie NATO-Generalsekretär Mark Rutte teil. Die Bundesregierung hatte bereits am Vortag weitere Militärhilfe zugesagt und außerdem eine »strategische Partnerschaft« mit der Ukraine vereinbart. (dpa/jW)