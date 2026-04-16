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Aus: Ausgabe vom 16.04.2026, Seite 6 / Ausland

Israel-Libanon-Gespräche ohne Ergebnisse

Washington/Beirut. Die ersten offiziellen Gespräche zwischen Israel und Libanon seit Jahrzehnten sind am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Bei dem von US-Außenminister Marco Rubio in Washington ausgerichteten Treffen pochte die libanesische Seite auf eine Waffenruhe. Israel schloss dies aus und forderte die Entwaffnung der Hisbollah. Alle Seiten haben sich US-Angaben zufolge darauf geeinigt, direkte Verhandlungen zu einem später zu bestimmenden Zeitpunkt aufzunehmen. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Trotz der Verhandlungen ging der Krieg weiter. Israel beschoss am Mittwoch den Südlibanon. Die israelische Armee teilte mit, sie habe innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Ziele im südlichen Libanon angegriffen. Die Hisbollah feuerte ihrerseits zahlreiche Raketen auf den Norden Israels ab. (Reuters/AFP/dpa/jW)

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