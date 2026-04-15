Kanada: Premier erhält absolute Mehrheit

Ottawa. Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit seiner liberalen Partei eine Mehrheit im Parlament gesichert. Nach Nachwahlen und Parteiübertritten aus der Opposition kommen die Liberalen seit Montag abend (Ortszeit) auf 174 der 343 Sitze im Unterhaus und können allein regieren. Mit der knappen absoluten Mehrheit kann die Regierung Gesetze leichter verabschieden und Vertrauensabstimmungen ohne Unterstützung der Opposition überstehen. Es ist das erste Mal seit Ende 2019, dass eine kanadische Regierungspartei über eine solche Mehrheit im Parlament verfügt. Eine Neuwahl ist voraussichtlich erst 2029 erforderlich. (AFP/jW)