DVR Korea: Raketen erfolgreich getestet

Pjöngjang. Die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea hat staatlichen Medien zufolge Marschflugkörper und Schiffsabwehrraketen von einem Marinezerstörer aus abgefeuert. Den Waffentests am Sonntag habe auch Präsident Kim Jong Un beigewohnt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Zwei Marschflugkörper flogen demnach etwas länger als zwei Stunden, während die Raketen 33 Minuten lang in der Luft waren. (AFP/jW)