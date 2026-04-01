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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 2 / Inland
Gedenken an KZ-Befreiung

Ohne Kommentar

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IMAGO/Bildgehege

Anlässlich des 81. Jahrestags der Befreiung der Konzentrationslager der Nazis in Buchenwald und Mittelbau Dora haben am Sonntag Überlebende und Angehörige Rosen auf dem ehemaligen Appellplatz abgelegt.

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