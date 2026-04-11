Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Juan & Juanita. Spanische Liebesgeschichten« von Marco Thomas Bosshard (Hg.), erschienen bei Wagenbach.

Das Buch »Flüche einer ­Verfluchten« von Gisela Elsner, erschienen beim ­Verbrecher Verlag, ­haben gewonnen: Lieselotte Schwander aus Chemnitz und Holger Schmalfuß aus Nordhorn.