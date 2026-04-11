Kreuzworträtsel
Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Juan & Juanita. Spanische Liebesgeschichten« von Marco Thomas Bosshard (Hg.), erschienen bei Wagenbach.
Das Buch »Flüche einer Verfluchten« von Gisela Elsner, erschienen beim Verbrecher Verlag, haben gewonnen: Lieselotte Schwander aus Chemnitz und Holger Schmalfuß aus Nordhorn.
Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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