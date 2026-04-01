Ohne Kommentar

Aus: Ausgabe vom 09.04.2026, Seite 2 / Natur & Wissenschaft
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Sonnenfinsternis im All. Von den Astronauten der NASA-Mission »Artemis II« erstellte Aufnahme von der Rückseite des Mondes, der das Zentralgestirn gerade vollständig verdeckt
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