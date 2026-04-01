junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Mittwoch, 8. April 2026, Nr. 81
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 08.04.2026, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Zur aktuellen Situation im Iran«. Vorträge. Mila Mossafer und Mojdeh Arassi sind Gegnerinnen des iranischen Regimes und stellen sich auch gegen den Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran. Donnerstag, 9.4., 19 Uhr. Ort: Kiezhaus »Agnes Reinhold«, Afrikanische Str. 74, Berlin. Veranstalter: »Revolutionäre Perspektive Berlin«

»Trauer und Dank für Groß-Sand«. Mit einem Leichenschmaus fürs Krankenhaus Groß-Sand soll Abschied genommen werden. Freitag, 10.4., 17 Uhr. Ort: Bonifatiusplatz, Hamburg-Wilhelmsburg. Veranstalter: »Zukunft Elbinsel«

»›Vergessene‹ Geschichte – Berufsverbote«. Vernissage. Der »Radikalenerlass« mit seinen innenpolitischen Folgen wird in die deutsche Geschichte eingeordnet. Freitag, 10.4., 19 Uhr. Ort: GIKS, Kirchtorplatz 4, Dorfen. Veranstalter: AG International, GEW Erding

»Hände weg von Kuba«. Manifestation. Enrique Ubieta aus Kuba spricht zur aktuellen Lage in seiner Heimat. Sonntag, 12.4., 17 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Schule, Am Stadtpark 68, Leverkusen. Veranstalter: DKP, Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton