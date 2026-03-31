Türkei: NATO-Luftabwehr fängt iranische Rakete ab

Jens Büttner/dpa Raketenabwehrsystem "Patriot", hier in Rostock (3.5.24)

Istanbul. Zum vierten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs hat die Nato nach Angaben Ankaras eine Rakete aus dem Iran im türkischen Luftraum abgefangen. Die aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete sei am Montag »von den im östlichen Mittelmeerraum stationierten Luft- und Raketenabwehrsystemen der NATO« abgeschossen worden, erklärte das türkische Verteidigungsministerium. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar waren nach Angaben der Türkei und der Nato zuvor bereits drei weitere aus dem Iran abgefeuerte Raketen im türkischen Luftraum abgefangen worden. Die Nato kündigte daraufhin an, eine weitere Flugabwehrbatterie vom Typ Patriot auf der Luftwaffenbasis im südtürkischen Incirlik zu stationieren. Die iranische Botschaft in Ankara bestreitet, dass die Raketen aus dem Iran abgefeuert wurden und bot an, eine gemeinsame Untersuchung einzuleiten. (AFP/jW)