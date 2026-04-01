Ohne Kommentar

Aus: Ausgabe vom 07.04.2026, Seite 2 / Inland
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Mehr als 600 Nazigegner haben in Berlin-Friedrichshain am Sonntag demonstriert. Anlass war der wenige Tage zuvor erfolgte Angriff von mutmaßlichen Neonazis mit Macheten auf drei Linke.
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