Ohne Kommentar

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Aus: Ausgabe vom 07.04.2026, Seite 2 / Inland

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Po-Ming Cheung

Mehr als 600 Nazigegner haben in Berlin-Friedrichshain am Sonntag demonstriert. Anlass war der wenige Tage zuvor erfolgte Angriff von mutmaßlichen Neonazis mit Macheten auf drei Linke.

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