Trump: US-Militär baut »gewaltigen Komplex«

Washington. Das US-Militär errichtet laut Donald Trump einen »gewaltigen Komplex« unter dem im Bau befindlichen neuen Ballsaal des Weißen Hauses in Washington, sagte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) an Bord der »Air Force One«. Der Saal werde praktisch zu einer Hülle für den Bereich darunter. Nähere Angaben zu dem unterirdischen Komplex machte er nicht. Informationen zu dem Vorhaben seien überhaupt erst durch eine »dumme Klage« an die Öffentlichkeit gelangt. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar an. (AFP/jW)