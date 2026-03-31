Aus: Ausgabe vom 31.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Rakete samt Besatzung Richtung Mond
Washington. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Apollo-Programm und nach wiederholten Verzögerungen könnte am Mittwoch wieder eine Mondmission samt Besatzung aus den USA starten. Dann nämlich öffnet sich ein Zeitfenster für »Artemis 2«. Vier Astronauten sollen den Mond zwar nicht betreten, aber zumindest umrunden. Bei der auf etwa zehn Tage angesetzten Reise soll es eine Reihe von Premieren geben. (AFP/jW)
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