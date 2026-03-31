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Aus: Ausgabe vom 31.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Rakete samt Besatzung Richtung Mond

Washington. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Apollo-Programm und nach wiederholten Verzögerungen könnte am Mittwoch wieder eine Mondmission samt Besatzung aus den USA starten. Dann nämlich öffnet sich ein Zeitfenster für »­Artemis 2«. Vier Astronauten sollen den Mond zwar nicht betreten, aber zumindest umrunden. Bei der auf etwa zehn Tage angesetzten Reise soll es eine Reihe von Premieren geben. (AFP/jW)

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