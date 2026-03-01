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Aus: Ausgabe vom 26.03.2026, Seite 4 / Inland

Deutlicher Anstieg der Strompreise

Heidelberg. Die wegen des Angriffs der USA und Israels auf den Iran gestiegenen Gaspreise im Großhandel sorgen laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox nun auch bei den Strompreisen für Neukunden für einen deutlichen Anstieg. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar seien die günstigsten Stromtarife für Neukunden im bundesweiten Durchschnitt um rund 16 Prozent teurer geworden, berichtete Verivox am Mittwoch. Sollten die internationalen Energiepreise auf dem hohen Niveau bleiben, »werden auch die Bestandskunden in Deutschland Preiserhöhungen erhalten«. (dpa/jW)

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