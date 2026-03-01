Klingbeil: Gesellschaft muss mehr arbeiten
Berlin. Vizekanzler Lars Klingbeil hat am Mittwoch seine Reformpläne in Berlin skizziert. Im Zentrum stand die Forderung, dass in der BRD künftig mehr und länger gearbeitet werden muss. »Dafür sind wir alle gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen«, verlangte der SPD-Chef laut Redemanuskript. »2026 wird uns Mut abverlangen.« Klingbeil will demnach das Ehegattensplitting für künftige Ehen abschaffen – Frauen sollen öfter in Vollzeit arbeiten. Für Unternehmen solle es zudem längere Befristungsmöglichkeiten bei Anstellungen geben, bei der Rente solle längeres Arbeiten stärker gefördert werden. (dpa/jW)
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