»Diesem Vaterland nicht meine Knochen«. Ausgewählte Gedichte von Peter Hacks aus Anlass seines 98. Geburtstages, gelesen von Christa Weber und Gruppe. Anmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Anmeldung: Donnerstag, 26.3., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Protest gegen die Gründung der AfD-Jugend Hessen«. Demonstration und Demokratiefest. Sonnabend, 28.3., 10 Uhr. Ort: Parkplatz Aueweiher, Fulda, Richtung Johannesberg. 10.30 Uhr beginnt dort vor dem Tagungsort der AfD-Jugend das Demokratiefest. Veranstalter: »Fulda stellt sich quer«, GEW, Naturfreunde u. a.

»Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz – gegen Kürzungen, Sozialabbau und Hass«. Kundgebung. Sonnabend, 28.3., 14 Uhr. Ort: Augustusplatz, Leipzig. Veranstalter: »Leipzig nimmt Platz«, DGB Leipzig, Die Linke Leipzig u. a.

»Solidarität in schwierigen Zeiten«. Benefizkonzert für Kuba mit Trio del Sur, Videos, Fotos und Berichten. Sonntag, 29.3., 18 Uhr. Ort: Theatersaal Gemeindezentrum Zion, Kornstr. 31, Bremen