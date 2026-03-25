SPD-Begehren zu Bürgergeld gescheitert
Berlin. Gegner der Abschaffung des bisherigen Bürgergelds sind mit ihrem Mitgliederbegehren in der SPD klar gescheitert. Das erforderliche Quorum von 20 Prozent der Mitgliedschaft wurde innerhalb der Frist von drei Monaten nicht erreicht. Statt der nötigen 69.891 Unterschriften wurden nur 2.901 eingereicht. Die Frist endete in der Nacht zum Dienstag. Mit dem Begehren sollten Komplettsanktionen für Bezieher wegen sozialer Härten ausgeschlossen werden. Im Bundestag ist die sogenannte neue Grundsicherung bereits beschlossen. Der Bundesrat berät am Freitag abschließend. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Es war einmal der Westenvom 25.03.2026
-
Wie wirkt sich die Krise auf bäuerliche Betriebe aus?vom 25.03.2026
-
Ohne Kommentarvom 25.03.2026
-
PR-Razzia bei Anarchistenvom 25.03.2026
-
Weimer mit Eintrittskartevom 25.03.2026
-
Drei Kongresse, kein Fortschrittvom 25.03.2026
-
Nicht für alle?vom 25.03.2026