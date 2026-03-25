AfD-Spitze zieht Ausschlussantrag zurück
Berlin. Die AfD-Bundesspitze hat das Ausschlussverfahren gegen den Jugendfunktionär Kevin Dorow beendet. Der Entscheidung war nach Angaben eines Sprechers eine Vereinbarung mit dem 27jährigen vorangegangen, dem eine »Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut« vorgeworfen wird. Dorow trete von allen Parteiämtern zurück und werde mit einer zweijährigen Ämtersperre belegt, sagte der Sprecher am Dienstag gegenüber AFP. Im Gegenzug ziehe der Bundesvorstand den Ausschlussantrag zurück. Dorow war bislang Beisitzer im Vorstand der Jugendorganisation und im schleswig-holsteinischen AfD-Landesvorstand. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Es war einmal der Westenvom 25.03.2026
-
Wie wirkt sich die Krise auf bäuerliche Betriebe aus?vom 25.03.2026
-
Ohne Kommentarvom 25.03.2026
-
PR-Razzia bei Anarchistenvom 25.03.2026
-
Weimer mit Eintrittskartevom 25.03.2026
-
Drei Kongresse, kein Fortschrittvom 25.03.2026
-
Nicht für alle?vom 25.03.2026